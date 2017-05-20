Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Подписан закон о гарантиях владельцам квартир в хрущевках
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
15:53 (мск), источник: ТАСС

Саудовский король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза

Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами. Барак Обама также был удостоен высшей награды страны.

Источник: AP 2017

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в субботу в королевском дворце «Аль-Ямама» президента США Дональда Трампа и других членов американской делегации. Перед началом саудовско-американского саммита монарх наградил хозяина Белого дома высшей наградой королевства — орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза. Кадры торжественной церемонии показал телеканал Sky News Arabia.

Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами.

В числе удостоенных высшей награды страны экс-президент США Барак Обама.

Читайте также
Мелания Трамп отказалась покрывать голову перед саудитами

Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд для переговоров с саудовским руководством, 21 мая он примет участие во встрече лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), к которой позднее присоединятся главы других арабских и мусульманских стран. Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации, в ходе которого он посетит также Израиль, Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.

В зарубежной поездке Трампа сопровождают супруга Меланья Трамп и дочь Иванка. Арабские СМИ традиционно обращают внимание на наряд спутниц первых лиц государств, приезжающих в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Как отметил телеканал «Аль-Арабия», одеяние первой леди — черный строгий брючный костюм с золотым поясом — напоминает традиционную женскую одежду закрытого фасона — абаю. При этом и Меланья, и Иванка не стали надевать головной платок на встречу с саудовским руководством. Ранее соблюдать дресс-код во время визита в Эр-Рияд не стали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Комментарии
4
Агабала Агабалаев
По точнее это лижут в одно место....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Василий Фесин
За проценты ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Профессор
Это подкуп. Взятка чистой воды.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Путин поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране
Самые интересные факты хоккейного противостояния Россия - Канада
Украина обложила российский шоколад пошлиной
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Россия откажется от модернизации старого вооружения
Поклонская предложила проверять разводы госслужащих
В ФРГ создадут систему предупреждения для выявления экстремистов
Спорт
Василевский и Кучеров — козыри Знарка. Чем Россия сильнее Канады За сборную России играют лучший вратарь турнира и два лучших бомбардира, а у Канады сильнее оборона — сравнение полуфиналистов ЧМ-2017
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь