Саудовский король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза
Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами. Барак Обама также был удостоен высшей награды страны.
Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами. Барак Обама также был удостоен высшей награды страны.
В числе удостоенных высшей награды страны
Трамп прибыл в субботу в
В зарубежной поездке Трампа сопровождают супруга Меланья Трамп и дочь Иванка. Арабские СМИ традиционно обращают внимание на наряд спутниц первых лиц государств, приезжающих в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Как отметил телеканал «Аль-Арабия», одеяние первой леди — черный строгий брючный костюм с золотым поясом — напоминает традиционную женскую одежду закрытого фасона — абаю. При этом и Меланья, и Иванка не стали надевать головной платок на встречу с саудовским руководством. Ранее соблюдать