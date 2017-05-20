Саудовский король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза

Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд для переговоров с саудовским руководством, 21 мая он примет участие во встрече лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), к которой позднее присоединятся главы других арабских и мусульманских стран. Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации, в ходе которого он посетит также Израиль, Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.

В зарубежной поездке Трампа сопровождают супруга Меланья Трамп и дочь Иванка. Арабские СМИ традиционно обращают внимание на наряд спутниц первых лиц государств, приезжающих в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Как отметил телеканал «Аль-Арабия», одеяние первой леди — черный строгий брючный костюм с золотым поясом — напоминает традиционную женскую одежду закрытого фасона — абаю. При этом и Меланья, и Иванка не стали надевать головной платок на встречу с саудовским руководством. Ранее соблюдать дресс-код во время визита в Эр-Рияд не стали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.