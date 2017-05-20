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16:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минсоцполитики разъяснили, как будут расти пенсии после реформы

В Минсоцполитики рассказали, что отныне пенсии будут расти постоянно, и не менее чем на сумму 50% от средней зарплаты и 50% от показателя инфляции.

Источник: Telegraf.com.ua

Пенсионная реформа гарантирует ежегодное увеличение пенсий в автоматическом режиме. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает Экономическая правда со ссылкой на пресс-служба ведомства.

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«В случае принятия парламентом проекта пенсионной реформы уже с октября произойдет осовременивание пенсий, то есть увеличение их размера в соответствии с существующими экономическими показателями. В дальнейшем будет запущен механизм постоянной индексации пенсий», — заявил замминистра.

По его словам, этот шаг позволит перевести процесс повышения пенсий в автоматический режим, что сделает невозможным повторение ситуации, при которой те, кто вышел на пенсию позже, будут иметь лучшие условия, чем те, кто стал пенсионером раньше.

Он пояснил, что ранее законодательством был предусмотрен механизм индексации пенсий, но при условии наличия средств, что позволяло этого не делать.

«Отныне пенсии будут расти постоянно, и не менее чем на сумму 50% от средней зарплаты и 50% от показателя инфляции. Подчеркиваю — не менее этого показателя, а при наличии дополнительных средств, даже больше», — резюмировал Шамбир.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы. 17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.

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