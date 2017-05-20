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17:32 (мск), источник: Новый Калининград

СМИ: Алиханов назвал часы за 750 тысяч рублей подарком отца

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что часы Blancpain Leman Ultra-Slim Big Date ему подарил отец, сообщает портал Rugrad.eu.

Источник: Новый Калининград

«Это не покупка, Бога ради… Это подарок отца. Они принадлежали ему последние лет 12», — цитирует издание главу региона, по словам которого, часы ему отец вручил «в те дни, когда случилось назначение».

«Насколько я помню, их ему в свою очередь подарили друзья на один из дней рождения более 10 лет назад», — отметил врио губернатора. На вопрос, правда ли, что часы стоят 750 тыс. рублей, Алиханов ответил, что не в курсе, подчеркивает Rugrad.eu.

Напомним, часы Blancpain Leman Ultra-Slim Big Date были обнаружены на руке у врио губернатора во время выезда в Гусев на этой неделе. Стоимость таких часов на вторичном рынке начинается от 9,5 тыс. долларов (540 тыс. рублей), а новые (не бывшие в употреблении — модель уже не выпускается) подобные часы интернет-магазины предлагают за 13,2 тыс. долларов (750 тыс. рублей).

Часы марки Blancpain предпочитает носить на публике президент РФ Владимир Путин. Наиболее часто на его руке замечают Blancpain Lеman Aqua Lung Large Date, стоимость которых начинается от 4 тыс. долларов.

В своей декларации за 2016 год Антон Алиханов указал годовой доход в размере 2,61 млн рублей. Супруга Алиханова не задекларировала никаких доходов. Таким образом, стоимость новых часов врио губернатора составляет более четверти годового дохода его семьи, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей.

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