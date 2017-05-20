СМИ: Алиханов назвал часы за 750 тысяч рублей подарком отца
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что часы Blancpain Leman
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что часы Blancpain Leman
«Это не покупка, Бога ради… Это подарок отца. Они принадлежали ему последние лет 12», — цитирует издание главу региона, по словам которого, часы ему отец вручил «в те дни, когда случилось назначение».
«Насколько я помню, их ему в свою очередь подарили друзья на один из дней рождения более 10 лет назад», — отметил врио губернатора. На вопрос, правда ли, что часы стоят 750 тыс. рублей, Алиханов ответил, что не в курсе, подчеркивает Rugrad.eu.
Напомним, часы Blancpain Leman
Часы марки Blancpain предпочитает носить на публике президент РФ Владимир Путин. Наиболее часто на его руке замечают Blancpain Lеman Aqua Lung Large Date, стоимость которых начинается от 4 тыс. долларов.
В своей декларации за 2016 год Антон Алиханов указал годовой доход в размере 2,61 млн рублей. Супруга Алиханова не задекларировала никаких доходов. Таким образом, стоимость новых часов врио губернатора составляет более четверти годового дохода его семьи, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей.