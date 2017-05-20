Пикет у дома Порошенко: президенту передали письмо с требованиями

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Имение Петра Порошенко в Козине, под которое приехали участники автопробега с требованиями к президенту Украины подписать закон об амнистии, усиленно охраняют правоохранители. Об этом сообщает УНН.

Отряд полиции дежурит перед воротами, ведущими во двор имения. Кроме того, по периметру забора также стоят сотрудники Национальной гвардии Украины — более 50 человек. У дома также дежурят кинологи с собаками.

Стоит отметить, что всего около имения находится около 100 правоохранителей.

Участники пикета возле имения Порошенко устроили митинг. Они требовали от президента подписания закона об амнистии для бойцов АТО.

Митингующие передали человеку, который к ним вышел, письмо со своими требованиями.