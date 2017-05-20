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17:06 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Роухани с переизбранием на пост Президента Ирана

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хасана Роухани с переизбранием на должность Президента Исламской Республики Иран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Результаты выборов ярко подтвердили сильную поддержку иранцами Вашего прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене», — говорится в поздравлении.

Беларусь традиционно поддерживает стремление Ирана к проведению самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики. «Надеюсь, что Ваша работа на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-иранских отношений во всех отраслях, углублению дружественных связей», — отметил Александр Лукашенко.

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