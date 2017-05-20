Завершились переговоры Порошенко и Меркель — посол

«Завершились переговоры двух лидеров — президента Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов», — написал посол в Twitter.

Согласно информации, переговоры длились более двух с половиной часов.

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель завершились. Об этом сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Другие подробности пока не приводятся.

Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись переговоры с Меркель на правительственной вилле «Мезеберг» в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран «нормандского формата» (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.