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17:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Завершились переговоры Порошенко и Меркель — посол

Согласно информации посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, переговоры президента Украины и канцлера Германии продолжались более двух с половиной часов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель завершились. Об этом сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Согласно информации, переговоры длились более двух с половиной часов.

«Завершились переговоры двух лидеров — президента Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов», — написал посол в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.

Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись переговоры с Меркель на правительственной вилле «Мезеберг» в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран «нормандского формата» (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.

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