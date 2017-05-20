Transparency Int готова обсудить с Поклонской проверку на коррупцию

Ранее председатель комиссии Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Наталья Поклонская, в интервью RNS‎, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

Согласно федеральному закону РФ о противодействию коррупции, коррупцией является незаконное действие должностного лица, которое использует вот эти свои должностные полномочия в личных целях. Некоммерческая организация ни целиком, ни по отдельности не является должностным лицом. То есть нас можно заподозрить в чем угодно, но вот именно коррупцию как получение взятки к нам приложить довольно сложно.

Панфилова также добавила, что если подозревать организацию в даче взяток, «то было бы забавно узнать, кому и зачем это стоило бы делать». Кроме того, она напомнила, что Transparency International предоставляет российским профильным ведомствам ежеквартальные и ежегодный финансовые отчеты, в которых видна вся деятельность организации.

«Если хочется госпоже Поклонской нас еще попроверять и если она может хотя бы внятно объяснить, какая коррупция может происходить в некоммерческой организации, то было бы интересно с ней по этому поводу поговорить», — заключила Панфилова.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив «ТИ-Р». Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Европейской Комиссии, а также средств частных фондов — таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фондом Сороса.‎.