США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд

Представитель Белого дома заявил журналистам, что Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон примут участие в подписании меморандума о намерениях по пакету военных контрактов «для укрепления безопасности королевства и региона Персидского залива перед лицом иранских угроз».

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия договорились об оборонных контрактах на $110 млрд. Подписание документов состоится в рамках визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, сообщает Reuters.

Этот пакет очень четко демонстрирует приверженность Соединенных Штатов нашему партнерству с Саудовской Аравией и нашим партнерам по Персидскому заливу, а также расширяет возможности для американских компаний в этом регионе и поддерживает десятки тысяч новых рабочих мест в Военно-промышленном комплексе США.

Дональд Трамп 20 мая прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом. Это его первая официальная зарубежная поездка в качестве президента США. На этой неделе Reuters писал, что США близки к завершению ряда сделок по продаже Саудовской Аравии вооружений более чем на $100 млрд.

Поездка американского президента в Саудовскую Аравию, как отмечало агентство Associated Press, направлена на создание «более прочных партнерских отношений для борьбы с терроризмом в регионе», а также «преодоление охвативших администрацию Трампа противоречий». Источники агентства рассказывали, контракты будут включать в себя поставку США танков, боевых кораблей, систем противоракетной обороны и радиолокационных, коммуникационных технологий, а также систем кибербезопасности. ​