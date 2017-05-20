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18:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев поздравил президента Ирана с переизбранием

Президент Казахстана пожелал избранному президенту здоровья и процветание народу Ирана.

Источник: Reuters

АСТАНА, 20 мая — Sputniik. Глава государства поздравил Хасана Рухани с уверенной победой на выборах президента Исламской Республики Иран.

«Активное участие граждан в выборах и оказанная Вам их широкая поддержка являются доказательством укрепления доверия населения к Вашим политическим и экономическим программам. Под Вашим руководством Иран достигнет новых успехов на пути своего прогресса. Я верю, что сотрудничество между Казахстаном и Ираном, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет продолжено во благо наших стран. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Ирана мира и процветания», — говорится в телеграмме.

Хасан Рухани был переизбран президентам Ирана на прошедших выборах, набрав 57% голосов избирателей.

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