Об этом в ходе визита в США рассказал председатель Демпартии Влад Плахотнюк. Лидер ДПМ встретился с американскими конгрессменами и сенаторами, а также с заместителем помощника госсекретаря Бриджит Бринк.

Влад Плахотнюк рассказал на встречах о реформах, внедряемых в Молдове. В частности — об административной, которая предполагает сокращение числа министерств. Заместитель помощника Госсекретаря США Бриджит Бринк дала высокую оценку действиям молдавских властей и стремлению продолжать евроинтеграцию.

Успехи Молдовы — и особенно подписание соглашения с МВФ — отметил, и конгрессмен Пит Олсон. Он подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать выбор жителей республики.

Конгрессмен Тед По приветствовал развитие двусторонних отношений, отметив усилия Кишинева по урегулированию приднестровского конфликта.

По словам конгрессмена Криса Смита, Молдова добилась экономического роста и явных успехов в борьбе с торговлей людьми.

В повестке визита Влада Плахотнюка в Вашингтон также значатся встречи с представителями Совета национальной безопасности США.