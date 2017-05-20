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18:04 (мск), источник: Publika.md

Лидер ДПМ встретился с американскими конгрессменами и сенаторами

Власти Молдовы работают над модернизацией страны в ускоренном темпе. И главная цель — приблизиться к уровню западных стран.

Источник: Publika.md

Об этом в ходе визита в США рассказал председатель Демпартии Влад Плахотнюк. Лидер ДПМ встретился с американскими конгрессменами и сенаторами, а также с заместителем помощника госсекретаря Бриджит Бринк.

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Влад Плахотнюк рассказал на встречах о реформах, внедряемых в Молдове. В частности — об административной, которая предполагает сокращение числа министерств. Заместитель помощника Госсекретаря США Бриджит Бринк дала высокую оценку действиям молдавских властей и стремлению продолжать евроинтеграцию.

Успехи Молдовы — и особенно подписание соглашения с МВФ — отметил, и конгрессмен Пит Олсон. Он подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать выбор жителей республики.

Конгрессмен Тед По приветствовал развитие двусторонних отношений, отметив усилия Кишинева по урегулированию приднестровского конфликта.

По словам конгрессмена Криса Смита, Молдова добилась экономического роста и явных успехов в борьбе с торговлей людьми.

В повестке визита Влада Плахотнюка в Вашингтон также значатся встречи с представителями Совета национальной безопасности США.

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