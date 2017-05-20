Россия потребовала консультаций в ВТО из-за украинских санкций

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями против России. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — сказал Орешкин.

Комплексный иск, который Россия подала в ВТО, касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета на аккредитацию российских СМИ.

«Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров… Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ», — сказал он.

Орешкин уверен, что есть основания предполагать, что санкции в отношении России Украина «предпринимает в нарушение обязательств в ВТО».

Как сообщал УНИАН, 16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».