КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что Германия готова активизировать работу «нормандского формата».

Также сообщается, что ФРГ выступает за более активную поддержку украинских реформ со стороны стран G7.

«Плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере. Германия готова активизировать работу “нормандского формата” и выступает за более активное вовлечение стран G7 в поддержку украинских реформ», — написал Цеголко в соцсети Facebook.

Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись его переговоры с Меркель на правительственной вилле «Мезеберг» в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран «нормандского формата» (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.