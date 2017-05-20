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19:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Германия готова активизировать работу «нормандского формата»

Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что Германия готова активизировать работу «нормандского формата».

Также сообщается, что ФРГ выступает за более активную поддержку украинских реформ со стороны стран G7.

«Плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере. Германия готова активизировать работу “нормандского формата” и выступает за более активное вовлечение стран G7 в поддержку украинских реформ», — написал Цеголко в соцсети Facebook.

Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись его переговоры с Меркель на правительственной вилле «Мезеберг» в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран «нормандского формата» (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.

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