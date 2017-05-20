Двигалев: Беларусь может купить у России еще одну партию Як-130
Командующий также подтвердил намерения Беларуси купить партию истребителей Су-30СМ у РФ.
Командующий также подтвердил намерения Беларуси купить партию истребителей Су-30СМ у РФ.
МИНСК, 20 мая — Sputnik. Беларусь может закупить у России дополнительную партию
Ранее Беларусь уже купила восемь Як-130, и Двигалев отметил, что, возможно, закупки еще продолжатся.
«Мы восемь закупили и, возможно, еще будем продолжать закупки», — сказал командующий ВВС и ПВО.
Он отметил, что это необходимо для того, чтобы создать эскадрилью однотипных воздушных судов, что позволит упростить подготовку летного состава.
Также Двигалев подтвердил намерение Беларуси закупить партию российских истребителей Су-30СМ.