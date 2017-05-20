Геращенко назвала ключевые темы переговоров Порошенко и Меркель

Ключевыми темами переговоров президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в расширенном формате с участием делегаций стран были вопросы безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Старинный дворец Месеберг, загородная резиденция канцлера Германии, в часе езды от Берлина… Примечательно, что госпожа Меркель пригласила президента не в свой официальный офис, а в загородную резиденцию, на дипломатическом языке — это свидетельство особых, дружественных отношений и между странами, и между лидерами», — заявила она.