Представитель ЕС: Украина должна создать собственный бренд

По его мнению, это связано с историей Украины, которая на протяжении многих веков страдала от внешних вторжений, а также с дезинформационной кампанией, которая «осуществляется некоторыми вашими соседями».

«Нет сомнения, что Украина остается неизвестной в Западной Европе. Нет сомнения относительно этого», — подчеркнул Мингарелли.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что Украина должна создавать свой собственный бренд, чтобы стать известной на западе Европы. Об этом он сказал во время публичной дискуссии на тему: «Культурная дипломатия: пути к взаимопониманию».

«Но я уверен, что существуют способы, чтобы попытаться решить эту проблему», — добавил Мингарелли.

По его убеждению, «Украина должна развивать комплекс мер, чтобы лучше продать свой бренд за границей». В этой связи он акцентировал внимание на особом значении культуры.

«И именно поэтому я уверен, что это соответствует вашему большому интересу оказывать поддержку ряду совместных мероприятий между украинскими и западноевропейскими деятелями культуры для обеспечения более широкого участия украинских деятелей культуры в программах обменов, которые развивает Европейский Союз», — заметил посол.

Также он считает, что Украина должна предпринять соответствующие шаги, чтобы украинские деятели культуры могли участвовать в рамках программы «Креативная Европа». Мингарелли подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал, но он не используется.

«В меньших странах в рамках Европейского Союза каждый год миллионы евро используются для содействия развитию культурного взаимодействия, мероприятий культуры и событий, а здесь в Украине — почти ничего. Это ситуация, которая не является нормальной», — добавил дипломат.

Мингарелли сказал, что Евросоюз удваивает свои усилия для развития совместных культурных мероприятий, и подчеркнул, что большая ответственность лежит на украинцах, как на представителях власти, так и на деятелях культуры.