Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20:56 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Представитель ЕС: Украина должна создать собственный бренд

Украина должна создавать свой собственный бренд, чтобы стать известной на западе Европы.

Источник: Telegraf.com.ua

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что Украина должна создавать свой собственный бренд, чтобы стать известной на западе Европы. Об этом он сказал во время публичной дискуссии на тему: «Культурная дипломатия: пути к взаимопониманию».

«Нет сомнения, что Украина остается неизвестной в Западной Европе. Нет сомнения относительно этого», — подчеркнул Мингарелли.

По его мнению, это связано с историей Украины, которая на протяжении многих веков страдала от внешних вторжений, а также с дезинформационной кампанией, которая «осуществляется некоторыми вашими соседями».

Читайте также
Порошенко о безвизе: ночь на 11 июня станет началом новой эпохи европейской Украины

«Но я уверен, что существуют способы, чтобы попытаться решить эту проблему», — добавил Мингарелли.

По его убеждению, «Украина должна развивать комплекс мер, чтобы лучше продать свой бренд за границей». В этой связи он акцентировал внимание на особом значении культуры.

«И именно поэтому я уверен, что это соответствует вашему большому интересу оказывать поддержку ряду совместных мероприятий между украинскими и западноевропейскими деятелями культуры для обеспечения более широкого участия украинских деятелей культуры в программах обменов, которые развивает Европейский Союз», — заметил посол.

Также он считает, что Украина должна предпринять соответствующие шаги, чтобы украинские деятели культуры могли участвовать в рамках программы «Креативная Европа». Мингарелли подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал, но он не используется.

«В меньших странах в рамках Европейского Союза каждый год миллионы евро используются для содействия развитию культурного взаимодействия, мероприятий культуры и событий, а здесь в Украине — почти ничего. Это ситуация, которая не является нормальной», — добавил дипломат.

Мингарелли сказал, что Евросоюз удваивает свои усилия для развития совместных культурных мероприятий, и подчеркнул, что большая ответственность лежит на украинцах, как на представителях власти, так и на деятелях культуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира
США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Путин отправит жителям Венесуэлы еду
Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница
Transparency прокомментировала заявление Поклонской в свой адрес
Спорт
Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу над Канадой В полуфинале ЧМ-2017 сборная России имела подавляющее преимущество над канадцами в двух первых периодах. Но дрогнула в самой концовке — 2:4
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь