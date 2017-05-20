Назарбаев прибыл в Саудовскую Аравию в один день с Трампом

В столице арабского королевства американский президент проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а в воскресенье примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, в котором примут участие около полусотни представителей руководства этих стран.

Отметим, что в субботу в Эр-Рияд также прилетел президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей. Саудовская Аравия стала первой страной, которую Трамп посетил в рамках дебютного зарубежного турне в качестве главы государства.

Кроме того, во время визита Трампа власти королевства проведут форум по борьбе с терроризмом с участием около 200 ученых и богословов со всего мира. Анонсируя свою поездку, Трамп заявил, что его визит в Саудовскую Аравию поможет заложить основы для борьбы с терроризмом.

«Это действительно историческая встреча с лидерами всего мусульманского мира. Саудовская Аравия — хранитель двух самых святых мест ислама, и именно там мы начнем с нашими союзниками-мусульманами создавать новый фундамент сотрудничества и поддержки для борьбы с экстремизмом, терроризмом и насилием», — цитирует его РИА Новости.

Американский лидер сообщил, что «вызовет» лидеров мусульманских государств «на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры». Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что «первый в истории саммит с участием лидеров США и мусульманских стран является четким указанием на желание исламского мира и Запада наладить положительный диалог и партнерство и на изменение отношений между мусульманским миром и США, а также Западом в целом».