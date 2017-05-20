В ФБК ответили на предложение Поклонской об антикоррупционной проверке

Ранее председатель комиссии Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Наталья Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

«ФБК всегда был максимально открытой организацией. Мы, кроме того, что подаём стандартный отчёт в Минюст и отчитываемся по всей нашей деятельности — по направлению нашей деятельности, по уставным документам, по расходам и доходам, которые есть у фонда, — кроме этого, мы всегда ежегодно, самостоятельно, без какой-либо законодательной обязанности публикуем ежегодные отчёты по деятельности ФБК, в том числе, отчёты по денежным средствам, которые приходят к нам на счета, которые мы расходуем для нашей деятельности», — сообщила РИА Новости юрист Фонда Любовь Соболь.

Собеседник агентства подчеркнула, что подобная отчётность позволяет говорить о том, что ФБК максимально «открыты, публичны и прозрачны».

«Поэтому Поклонская, как и любой другой гражданин, может зайти на сайт ФБК, скачать отчёт и посмотреть все, что ее интересует. Никаких проверок Фонд, конечно, не боится», — заключила юрист ФБК.