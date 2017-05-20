Порошенко показал испытания модернизированных танков Т-80 для ВДВ в зоне АТО

«Госпредприятие «Харьковский бронетанковый завод», входящий в состав «Укроборонпрома», подготовил к передаче очередную партию основных боевых танков Т-80 для высокомобильных десантных войск Украины. За свои скоростные свойства, который обеспечивает газотурбинный двигатель, который разгоняет Т-80 до 70 километров в час, в войсках этот танк называют «летучим», — говорится в сообщении концерна.

По данным концерна, на «Харьковском бронетанковом заводе» за короткое время был возобновлен технологический процесс восстановления танков этого типа, которые на тот момент были уже сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом. В результате этой работы, по данным концерна, в каждой из пяти бригад Высокомобильных десантных войск ВСУ сформирована танковая рота, на вооружении которой стоят Т-80.