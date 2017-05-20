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20 мая, источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко показал испытания модернизированных танков Т-80 для ВДВ в зоне АТО

Государственный концерн «Укроборонпром» подготовил для десантников очередную партию танков Т-80, сообщила пресс-служба концерна. Высокомобильные десантные войска Украины начали получать танки, которые никогда не стояли на вооружении этого рода войск.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Госпредприятие «Харьковский бронетанковый завод», входящий в состав «Укроборонпрома», подготовил к передаче очередную партию основных боевых танков Т-80 для высокомобильных десантных войск Украины. За свои скоростные свойства, который обеспечивает газотурбинный двигатель, который разгоняет Т-80 до 70 километров в час, в войсках этот танк называют «летучим», — говорится в сообщении концерна.

По данным концерна, на «Харьковском бронетанковом заводе» за короткое время был возобновлен технологический процесс восстановления танков этого типа, которые на тот момент были уже сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом. В результате этой работы, по данным концерна, в каждой из пяти бригад Высокомобильных десантных войск ВСУ сформирована танковая рота, на вооружении которой стоят Т-80.

Сообщается, что эти танки были модернизированы, после чего будут переданы военным. Был проведен комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огнем, повышение защиты машины и другие работы. По результату ремонта каждый танк прошел испытания на полигоне. Видео испытаний модернизированных Т-80 разместил на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко.

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