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01:03 (мск), источник: РИА Новости

В учениях НАТО в Литве примут участие более тысячи военных

ВИЛЬНЮС, 21 мая — РИА Новости. Учения коммуникационных групп НАТО «Прочный кобальт» (Steadfast Cobalt), в которых примут участие около тысячи военнослужащих альянса из 25 стран, пройдут в Литве с 21 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба министерства обороны балтийской республики.

Коммуникационные группы НАТО являются структурными единицами, обеспечивающими управление операциями сил быстрого реагирования НАТО во всем мире.

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«Ежегодные военные учения НАТО по поддержке связи и обмену информацией коммуникационных групп альянса “Прочный кобальт” (Steadfast Cobalt) стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как добавляет минобороны, в учениях примут участие около 1 тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран альянса из более чем 40 различных подразделений. В рамках учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО в обеспечении обмена информацией и связной поддержки между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами альянса во всем мире.

Руководство и управление учениями будет дислоцировано в батальоне имени Витаутаса Великого в Панемуне. Необходимую поддержку принимающей стороны прибывающим окажет литовская армия и самоуправление Каунасского района. «Прибывающим силам в рамках учений будет предоставлена возможность использовать гражданскую и военную инфраструктуру, информационные технологии и технологии связи, медицинские и другие услуги», — добавляет министерство.

В Литве учения НАТО подобного типа проводятся уже во второй раз. В 2014 году они проводились в Каунасе в военной школе имени генерала Стасиса Раштикиса. В предыдущие разы учения «Прочный кобальт» проводились в Румынии.

Комментарии
1
О И
Как раз там мальчики в женских юбках пугать нас в очередной раз станут! Лучше дать другое название: ПРОЧНЫЕ СТРИНГИ
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