В Каракасе прошла самая массовая акция оппозиции с начала протестов

По информации агентства, в демонстрации в столице приняли участие несколько сотен тысяч человек. Данная акция стала самым крупным с момента начала выступлений в Венесуэле почти два месяца назад.

«Пятьдесят дней и пятьдесят убитых… Несмотря ни на что, на пятидесятый день при усилившихся репрессиях наблюдается еще больше сопротивления и борьбы за Венесуэлу», — приводит агентство заявление оппозиционного лидера и экс-кандидата в президенты страны Энрике Каприлеса.