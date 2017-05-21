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01:19 (мск), источник: РИА Новости

В Каракасе прошла самая массовая акция оппозиции с начала протестов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Массовые демонстрации венесуэльской оппозиции прошли в субботу в Каракасе и ряде других городов, сообщает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

По информации агентства, в демонстрации в столице приняли участие несколько сотен тысяч человек. Данная акция стала самым крупным с момента начала выступлений в Венесуэле почти два месяца назад.

«Пятьдесят дней и пятьдесят убитых… Несмотря ни на что, на пятидесятый день при усилившихся репрессиях наблюдается еще больше сопротивления и борьбы за Венесуэлу», — приводит агентство заявление оппозиционного лидера и экс-кандидата в президенты страны Энрике Каприлеса.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.

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