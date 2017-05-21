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01:53 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

СМИ: Китай уничтожил шпионскую сеть ЦРУ, пропали десятки агентов

Как стало известно New York Times, за последние два года в Китае были казнены или отправлены за решетку от 18 до 20 оперативных сотрудников ЦРУ, что нанесло сильный ущерб разведывательным операциям в этой стране.

Информацию об этом изданию передали американские официальные лица. По их словам, это один из самых серьезных провалов за несколько десятилетий.

Они сравнили нынешнюю ситуацию в Китае с вербовкой сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса и Роберта Ханссена из ФБР.

По одной из версий, китайцам удалось взломать систему коммуникации ЦРУ. Возможно также, что сеть ЦРУ была раскрыта при помощи «крота», внедренного контрразведкой КНР в 2010 году.

Сотрудники ЦРУ стали исчезать в начале 2011 года. Как минимум, один был застрелен на глазах у своих коллег во дворе государственного здания.

ЦРУ официально не комментирует эти сообщения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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