СМИ: Китай уничтожил шпионскую сеть ЦРУ, пропали десятки агентов

Информацию об этом изданию передали американские официальные лица. По их словам, это один из самых серьезных провалов за несколько десятилетий.

Они сравнили нынешнюю ситуацию в Китае с вербовкой сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса и Роберта Ханссена из ФБР.

По одной из версий, китайцам удалось взломать систему коммуникации ЦРУ. Возможно также, что сеть ЦРУ была раскрыта при помощи «крота», внедренного контрразведкой КНР в 2010 году.

Сотрудники ЦРУ стали исчезать в начале 2011 года. Как минимум, один был застрелен на глазах у своих коллег во дворе государственного здания.

ЦРУ официально не комментирует эти сообщения.