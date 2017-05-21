Разрыв между показателями популярности тори и лейбористов за неделю сократился вдвое

Об этом свидетельствуют итоги опроса более 1,9 тыс. избирателей, проведенного 18—19 мая социологической службой YouGov по заказу газеты The Sunday Times.

Согласно его итогам, рейтинг поддержки тори составляет сейчас 44%, а лейбористов — 35%.

Газета связывает столь существенные изменения в общественном мнении негативной реакцией избирателей на положения предвыборного манифеста тори, свидетельствующие об ослаблении уровня социальной защиты пожилых британцев. Главная оппозиционная сила сумела успешно воспользоваться этим обстоятельством и на волне критики подняла свой рейтинг.

Показатели же популярности «Либеральных демократов» и Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) остались с прошлой недели неизменными — 9% и 3%.

Досрочные всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.