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02:04 (мск), источник: ТАСС

Разрыв между показателями популярности тори и лейбористов за неделю сократился вдвое

ЛОНДОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Разрыв между уровнями общественной поддержки правящей в Великобритании Консервативной партии и оппозиционной Лейбористской за последнюю неделю сократился вдвое — с 18 до 9%.

Об этом свидетельствуют итоги опроса более 1,9 тыс. избирателей, проведенного 18—19 мая социологической службой YouGov по заказу газеты The Sunday Times.

Согласно его итогам, рейтинг поддержки тори составляет сейчас 44%, а лейбористов — 35%.

Газета связывает столь существенные изменения в общественном мнении негативной реакцией избирателей на положения предвыборного манифеста тори, свидетельствующие об ослаблении уровня социальной защиты пожилых британцев. Главная оппозиционная сила сумела успешно воспользоваться этим обстоятельством и на волне критики подняла свой рейтинг.

Показатели же популярности «Либеральных демократов» и Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) остались с прошлой недели неизменными — 9% и 3%.

Досрочные всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.

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