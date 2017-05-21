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06:47 (мск), источник: РИА Новости

Мэй считает, что Брюссель должен выплатить Великобритании миллиарды фунтов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй считает, что Брюссель должен выплатить Великобритании «миллиарды фунтов» за акции страны в Европейском инвестиционном банке, сообщает газета Telegraph.

Источник: РИА Новости

По мнению Мэй, Великобритания обладает финансовыми правами, которые должны учитываться наравне с обязательствами во время переговоров по Brexit. «Много разговоров ведется о том, какие обязательства должны быть у Соединенного Королевства или же о том, какие у нас могут быть права, учитывая те деньги, которые были выплачены в прошлом. Мы четко показываем, что будем учитывать и права, и обязанности», — сказала Мэй в интервью изданию.

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Британский премьер напомнила, что Великобритания участвует в нескольких больших совместных с ЕС финансовых и инвестиционных проектах. Поэтому страна имеет право на долю в конечном «счете». «Есть инвестиционный банк, есть инвестиционный фонд, есть другие сферы. Как вы знаете, это будет важной частью переговоров», — заключила Мэй.

Издание отмечает, что британский премьер впервые упомянула о намерении сохранить долю в Европейском инвестиционном банке. Источники в правительстве Королевства сообщили изданию, что доля Великобритании в банке оценивается примерно в 10 миллиардов евро.

Ранее СМИ сообщали, что власти ЕС в процессе Brexit могут потребовать от Великобритании около 100 миллиардов евро выплат по различным обязательствам, взятым на себя Лондоном ранее.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Как интересно! Всё страньше и страньше.
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