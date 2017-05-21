Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

Об этом говорится в официальном ответе Гаваны, зачитанном по телевидению.

Что касается даты 20 мая, с которой поздравил кубинцев Трамп, то «в тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года», цитирует сообщение кубинских властей ТАСС.

В Гаване напомнили, что 1 января 1959 года на Кубе одержала победу революция, возглавляемая Фиделем Кастро.

Ранее Трамп поздравил Кубу с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании.