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07:06 (мск), источник: Известия.Ру

Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

Куба назвала нелепым поздравление президента США Дональда Трампа с Днем независимости, поскольку государство ведет отсчет своего существования с 1 января 1959 года.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в официальном ответе Гаваны, зачитанном по телевидению.

Что касается даты 20 мая, с которой поздравил кубинцев Трамп, то «в тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года», цитирует сообщение кубинских властей ТАСС.

В Гаване напомнили, что 1 января 1959 года на Кубе одержала победу революция, возглавляемая Фиделем Кастро.

Ранее Трамп поздравил Кубу с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании.

Комментарии
1
А Б
У каждой страны своё понимание точки отсчёта своей истории. В данной ситуации можно сказать, что прав Трамп, отсчитывающий историю со своей точки зрения, и правы кубинцы, имеющие иную точку зрения по этому вопросу.
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