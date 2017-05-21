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09:44 (мск), источник: РБК

Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны

В разведывательной службе КНДР существует подразделение, которое специализируется на хакерских атаках, сообщает Reuters со ссылкой на бежавшего из страны человека. Якобы хакеры из КНДР проводят атаки из третьей страны.

Источник: Reuters

Главное разведывательное агентство Северной Кореи имеет в своем подчинении отдел под названием Unit 180, который специализируется на кибератаках.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших жителей Северной Кореи, бежавших из страны.

Один из собеседников газеты, преподаватель компьютерных наук Ким Хын Кван бежал из страны в 2004 году, но, по его словам, он до сих «обладает источниками [информации] в Северной Корее».

«Отдел 180 занимается хакерскими атаками на финансовые учреждения для изъятия денег с банковских счетов», — Ким рассказал Reuters. По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям КНДР, составляющим «киберармию» страны.

Он отметил, что северокорейские хакеры «выезжают из страны, чтобы иметь лучший доступ к интернету и для того, чтобы не оставлять следов».

В частности, они могут выезжать из КНДР под видом сотрудников торговых фирм или филиалов северокорейских компаний, отмечает агентство.

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В МИДе Южной Корее на запрос Reuters о комментарии заявили, что КНДР «проводит кибератаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак». При этом северокорейские хакеры используют сети и технологии этих стран.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $81 млн ​со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года.

По данным газеты, США планируют обвинить в хакерской атаке предполагаемых китайских посредников, которое помогли Северной Корее в краже средств. При этом, по словам собеседника газеты, власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Привет. И я о этом написал.
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Андрей Гончаров
А в какой стране мира такой службы нет? Сейчас все публикации будут идти на то, что бы очернить КНДР. Уши США везде просматриваются.
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Иван Петров
Этому бежавшему лавры Сноудена не дают покоя.
Только тут никаких серьёзных доказательств пока нет.
Ваще-то все серьёзные спецслужбы имеют штат компьютерщиков, в т.ч. опытных хакеров.
СГА не забыли, кто прослушивал лидеров европейских государств"?
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