Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Прилепин рассказал, почему Киев идет путем запретов - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
11:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пикет за отставку начальника краевого управления госконтроля прошел в Хабаровске

В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 200 жителей краевой столицы.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Хабаровск, 21 мая, AmurMedia.

Пикет с заявленной темой «Коррупционные проявления в управлении государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края» состоялся вчера на Комсомольской площади Хабаровска. В пикетировании приняли участие около 200 жителей краевого центра, среди которых были неравнодушные граждане, а также представители сферы ЖКХ. Организатором акции выступил помощник депутата по шестому избирательному округу Денис Изотов, сообщает ИА AmurMedia.

Денис Изотов рассказал о претензиях к краевой жилищной инспеции, которая является одним из подразделений регионального управления госконтроля. По словам общественника, именно недовольство качеством и необъективностью работы жилинспекции и послужили причиной пикета.

— Обратите внимание вот на какую странность. На сайте «Росправосудие» мы можем увидеть какие организации за последние несколько лет штрафовались с завидной регулярностью, а какие не штрафовались вообще, даже несмотря на то, что в гожилинспекцию неоднократно поступали жалобы и обращения жильцов, о нарушениях. Или другой пример — с лицензионными требованиями, которые тоже можно увидеть в открытом доступе, на федеральном сайте «Реформа ЖКХ», зайдя в архив за 2015−16 год, — прокомментировал Денис Изотов.

Как считает помощник депутата и участники пикета, некоторые компании, работающие в сфере ЖКХ, по неизвестной причине получили лицензии без каких либо проблем, хотя по сегодняшний день у них лицензионные требования нарушены. Вместе с тем, чрезмерная, но необоснованная требовательность к определенным компаниям, по мнению Дениса Изотова, не дает нормально функционировать и, самое главное, развиваться, предпринимательству в сфере ЖКХ.

— На том же сайте «Росправосудие» мы можем увидеть что госжилинспекция Хабаровского края является лидером по стране по составлению протоколов. На сегодняшний день, в крае вынесено более 900 решений о наложении штрафов. Для примера в Приморском крае — менее 100 решений, в Якутии около 20. И это при том что, президент нашей страны четко указал, что законный бизнес кошмарить нельзя. Кроме этого, главный жилищный инспектор РФ сказал о том что, при выявлении нарушений, предпринимателю должно направляться предписание и только потом, в случае невыполнения предписания, на предпринимателя должен налагаться штраф. А любая управляющая компания является, в первую очередь, коммерческой структурой, — уверенно заявил общественник.

Также Денис Изотов пояснил очевидный факт — штрафы, которые налагаются на управляющие компании, приходится оплачивать фактически жильцам домов управляющих компаний.

— Представители краевой госжилинспекции работают далеко не в интересах жильцов, граждан, жителей Хабаровского края. К нам продолжает поступать информация, о деятельности управления государственного контроля и лицензирования и в других направлениях и как мы будем готовы, мы осветим проблемы и других направлений, наша цель обратить внимание Правительства, органов МВД и Прокуратуры на работу вышеуказанной государственной организации, — заключил Денис Изотов.

Стоит отметить, что руководства краевого управления госконтроля не придает должного значения работе общественников, впрочем, как и мнению простых жителей города и края. Свидетельством этому послужил ответ и.о. начальника управления Александра Саласина в ходе пресс-конференции. На вопрос о планируемом пикете, чиновник заявил, что никакой информацией не располагает. Между тем, редакции агентства за несколько дней до планируемого пикета стало известно, что о мероприятии в управлении знают и даже в какой-то степени готовятся к нему.

По договоренности с пресс-центром краевого управления госконтроля комментарий о состоявшемся антикоррупционном пикете руководством управления будет предоставлен завтра, 22 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Пока вы спали: заказ еды через Facebook, наезд на аллигатора, законопослушный мальчик
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу ЧМХ
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ узнали о хакерском подразделении в спецслужбах КНДР
В Мексике возбудили дело после инцидента с россиянином
В Афганистане боевики «Талибана» убили 20 полицейских
Гонщик госпитализирован после аварии в квалификации «Инди 500»
Спорт
Финнов Знарку надо побеждать! Почему так важен матч за «бронзу» В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь