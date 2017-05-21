Пикет за отставку начальника краевого управления госконтроля прошел в Хабаровске

Хабаровск, 21 мая, AmurMedia.

Пикет с заявленной темой «Коррупционные проявления в управлении государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края» состоялся вчера на Комсомольской площади Хабаровска. В пикетировании приняли участие около 200 жителей краевого центра, среди которых были неравнодушные граждане, а также представители сферы ЖКХ. Организатором акции выступил помощник депутата по шестому избирательному округу Денис Изотов, сообщает ИА AmurMedia.

Денис Изотов рассказал о претензиях к краевой жилищной инспеции, которая является одним из подразделений регионального управления госконтроля. По словам общественника, именно недовольство качеством и необъективностью работы жилинспекции и послужили причиной пикета.

— Обратите внимание вот на какую странность. На сайте «Росправосудие» мы можем увидеть какие организации за последние несколько лет штрафовались с завидной регулярностью, а какие не штрафовались вообще, даже несмотря на то, что в гожилинспекцию неоднократно поступали жалобы и обращения жильцов, о нарушениях. Или другой пример — с лицензионными требованиями, которые тоже можно увидеть в открытом доступе, на федеральном сайте «Реформа ЖКХ», зайдя в архив за 2015−16 год, — прокомментировал Денис Изотов.

Как считает помощник депутата и участники пикета, некоторые компании, работающие в сфере ЖКХ, по неизвестной причине получили лицензии без каких либо проблем, хотя по сегодняшний день у них лицензионные требования нарушены. Вместе с тем, чрезмерная, но необоснованная требовательность к определенным компаниям, по мнению Дениса Изотова, не дает нормально функционировать и, самое главное, развиваться, предпринимательству в сфере ЖКХ.

— На том же сайте «Росправосудие» мы можем увидеть что госжилинспекция Хабаровского края является лидером по стране по составлению протоколов. На сегодняшний день, в крае вынесено более 900 решений о наложении штрафов. Для примера в Приморском крае — менее 100 решений, в Якутии около 20. И это при том что, президент нашей страны четко указал, что законный бизнес кошмарить нельзя. Кроме этого, главный жилищный инспектор РФ сказал о том что, при выявлении нарушений, предпринимателю должно направляться предписание и только потом, в случае невыполнения предписания, на предпринимателя должен налагаться штраф. А любая управляющая компания является, в первую очередь, коммерческой структурой, — уверенно заявил общественник.

Также Денис Изотов пояснил очевидный факт — штрафы, которые налагаются на управляющие компании, приходится оплачивать фактически жильцам домов управляющих компаний.

— Представители краевой госжилинспекции работают далеко не в интересах жильцов, граждан, жителей Хабаровского края. К нам продолжает поступать информация, о деятельности управления государственного контроля и лицензирования и в других направлениях и как мы будем готовы, мы осветим проблемы и других направлений, наша цель обратить внимание Правительства, органов МВД и Прокуратуры на работу вышеуказанной государственной организации, — заключил Денис Изотов.

Стоит отметить, что руководства краевого управления госконтроля не придает должного значения работе общественников, впрочем, как и мнению простых жителей города и края. Свидетельством этому послужил ответ и.о. начальника управления Александра Саласина в ходе пресс-конференции. На вопрос о планируемом пикете, чиновник заявил, что никакой информацией не располагает. Между тем, редакции агентства за несколько дней до планируемого пикета стало известно, что о мероприятии в управлении знают и даже в какой-то степени готовятся к нему.