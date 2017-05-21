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07:53 (мск), источник: RNS

Беженцы из КНДР рассказали о хакерском отделе в спецслужбе страны

В главном разведывательном агентстве КНДР существует отдел под названием Unit 180, ответственный за организацию и проведение кибератак. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники и свидетельства чиновников и экспертов в сфере кибербезопасности.

В частности, по утверждению экспертов, именно Unit 180 причастна к распространению вируса WannaCry.

Ким Хын Кван, бывший профессор информатики, бежавший из КНДР страны в 2004 году, рассказал, что «хакерский» отдел разведки КНДР в значительной мере ответственен за финансовые преступления. «Unit 180 занимается хакерскими атаками на финансовые организации с целью снятия денег с банковских счетов», — заявил Ким.

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По словам Кима, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям, составляющим «киберармию» КНДР.

Ким также уверен, что северокорейские хакеры выезжают из страны с целью «иметь лучший доступ к интернету, не оставляя следов». Хакеры могут осуществлять въезд и выезд из страны, представляясь сотрудниками торговых фирм КНДР или сотрудниками филиалов компаний из Северной Кореи.

Unit 180 связывают, в частности, не только с атакой вируса WannaCry, но и с хакерской группировкой Lazarus. Последняя прославилась попыткой украсть $951 млн у Центрального банка Бангладеш через систему SWIFT. Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» отметили, что часть кода вируса WannaCry совпадает с кодом вируса, ранее распространяемого хакерской группировкой Lazarus.

Вирус-вымогатель WannaCry заразил свыше 300 тыс.компьютеров более чем в 150 странах. В России атаке вируса подверглись, в частности, МВД, МЧС, Минздрав, а также коммерческие компании — РЖД, Сбербанк, ВТБ, соторвые операторы «Йота» и «МегаФон» и другие компании.

Комментарии
1
Б А
Эдвард Сноуден всему миру сообщил о наличии у США не отдела, а целой отдельной службы по кибер атакам на страны, а так же создания и распространения вирусов.
Не удивительно, что глава майкрософт заявил о виновности США в недавних вирусных атаках.
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