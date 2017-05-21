Беженцы из КНДР рассказали о хакерском отделе в спецслужбе страны

Ким Хын Кван, бывший профессор информатики, бежавший из КНДР страны в 2004 году, рассказал, что «хакерский» отдел разведки КНДР в значительной мере ответственен за финансовые преступления. «Unit 180 занимается хакерскими атаками на финансовые организации с целью снятия денег с банковских счетов», — заявил Ким.

В частности, по утверждению экспертов, именно Unit 180 причастна к распространению вируса WannaCry.

По словам Кима, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям, составляющим «киберармию» КНДР.

Ким также уверен, что северокорейские хакеры выезжают из страны с целью «иметь лучший доступ к интернету, не оставляя следов». Хакеры могут осуществлять въезд и выезд из страны, представляясь сотрудниками торговых фирм КНДР или сотрудниками филиалов компаний из Северной Кореи.

Unit 180 связывают, в частности, не только с атакой вируса WannaCry, но и с хакерской группировкой Lazarus. Последняя прославилась попыткой украсть $951 млн у Центрального банка Бангладеш через систему SWIFT. Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» отметили, что часть кода вируса WannaCry совпадает с кодом вируса, ранее распространяемого хакерской группировкой Lazarus.