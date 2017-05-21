Порошенко пояснил, чего ждет от саммита G7
По словам Порошенко, он рассчитывает, что сицилийская встреча «Большой семерки» будет демонстрировать «единство цивилизованного мира в поддержке Украины».
По словам Порошенко, он рассчитывает, что сицилийская встреча «Большой семерки» будет демонстрировать «единство цивилизованного мира в поддержке Украины».
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от предстоящего саммита стран «Большой семерки» демонстрации единства цивилизованного мира в поддержке Украины, передает УНИАН.
Об этом президент сказал на совместной
«Очень важно, что эта встреча проходит накануне саммита стран “Большой семерки”, и мы очень рассчитываем, что и сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины», — подчеркнул Порошенко.
«Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что вопрос Украины держится высоко на повестке дня», — добавил он.
Напомним, саммит «Большой семерки», на котором будет председательствовать Италия, пройдет в Таормине