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08:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко пояснил, чего ждет от саммита G7

По словам Порошенко, он рассчитывает, что сицилийская встреча «Большой семерки» будет демонстрировать «единство цивилизованного мира в поддержке Украины».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от предстоящего саммита стран «Большой семерки» демонстрации единства цивилизованного мира в поддержке Украины, передает УНИАН.

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Об этом президент сказал на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу.

«Очень важно, что эта встреча проходит накануне саммита стран “Большой семерки”, и мы очень рассчитываем, что и сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины», — подчеркнул Порошенко.

«Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что вопрос Украины держится высоко на повестке дня», — добавил он.

Напомним, саммит «Большой семерки», на котором будет председательствовать Италия, пройдет в Таормине 26—27 мая.

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