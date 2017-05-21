Строительство ТОР на Дальнем Востоке покажут онлайн

Владивосток, 21 мая, PrimaMedia.

Трансляция всех реализуемых в ТОР и Свободном порту Владивосток проектов организуют на сайте корпорации развития Дальнего Востока. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации Денис Тихонов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Уже сейчас можно посмотреть, как идет строительство в некоторых ТОР и Свободном порту Владивосток. На объектах установлены веб-камеры. Эту практику мы, конечно, будем расширять. Постараемся сделать так, чтобы каждый объект, который строят инвестор ТОР и Свободного порта Владивосток или Корпорация к сентябрю имел веб-камеру, чтобы любой человек мог увидеть, что происходит сейчас на Дальнем Востоке», — рассказал Денис Тихонов.

Указание установить веб-камеры дано министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.

«Я попросил специально корпорацию, чтобы веб-камеры были на всех этих стройках. Чтобы любой заинтересованный гражданин по Интернету смог посмотреть, какие где стройки происходят. Чтобы было понятно, где и какая инфраструктура создается. Первые такие веб-камеры появились на прошлой неделе. В Интернете уже идет трансляция. Надо, чтобы веб-камеры появились на всех объектах к Восточному экономическому форуму», — подчеркнул министр.