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09:56 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество

Также глава Минобороны республики в ходе выставки MILEX встретился с главами военных ведомств Монголии и Пакистана.

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков на встрече с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым обсудил вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

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Встреча состоялась в рамках 8-й международной выставки вооружений MILEX-2017, которая проходит в Минске.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, в ходе выставки руководитель военного ведомства республики встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил Монголии генерал-лейтенантом Дуламсурэнгийном Даваа и главой Минобороны и промышленности Пакистана Тенвиром Хуссейном.

Выставка MILEX-2017 открылась в Минске накануне. В рамках открытия многочисленные зарубежные гости увидели показательные выступления спецназа — был продемонстрирован эпизод по «уничтожению бандформирования». Действия разворачивались на поле аэропорта Минск-1.

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