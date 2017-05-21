Беларусь и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество
Также глава Минобороны республики в ходе выставки MILEX встретился с главами военных ведомств Монголии и Пакистана.
Также глава Минобороны республики в ходе выставки MILEX встретился с главами военных ведомств Монголии и Пакистана.
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков на встрече с директором Федеральной службы по
Встреча состоялась в рамках 8-й международной выставки вооружений MILEX-2017, которая проходит в Минске.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам
Кроме того, по информации
Выставка MILEX-2017 открылась в Минске накануне. В рамках открытия многочисленные зарубежные гости увидели показательные выступления спецназа — был продемонстрирован эпизод по «уничтожению бандформирования». Действия разворачивались на поле аэропорта Минск-1.