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10:37 (мск), источник: Publika.md

Арестованы пятеро обвиняемых по делу Национального агентства продбезопасности

Пятерых обвиняемых по делу Национального агентства продовольственной безопасности отправили в следственный изолятор, шестого поместили под домашний арест.

Источник: Publika.md

Их обвиняют в превышении служебных полномочий и мошенничестве. Решение принял накануне столичный суд.

Главу управления фитосанитарного контроля Нацагентства продовольственной безопасности арестовали на 30 суток. Он намерен оспорить это решение.

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«Все доказательства подтверждают о его невиновность, но, к сожалению, ходатайство прокуроров не обсуждается, а просто копируется», — сказал адвокат Александр Бот.

Прокуроры настаивают, что доказательств вины фигурантов дела достаточно.

«Есть доказательства действий обвиняемых. Оставаясь на свободе, они, разумеется, могут их уничтожить. Такой риск есть, так же, как и возможность оказания влияния на свидетелей», — отметил прокурор Виктор Мунтяну.

По данным прокуроров, сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности выдавали предприятиям фитосанитарные сертификаты для экспорта яблок в Россию, но их использовали для транспортировки фруктов из Польши через Беларусь, минуя Молдову. Хотя в документах указывалось, что яблоки молдавские. Как следствие, в феврале 2016 года Москва вела запрет на экспорт яблок через Беларусь, что нанесло серьёзный ущерб государственным интересам и имиджу Молдовы.

Тогда же прокуроры по борьбе с коррупцией возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий сотрудниками профильного агентства. А в 2017-ом открыли новое уголовное дело — о мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что лишь в 2016-ом участники незаконной схемы присвоили 260 тысяч леев в виде НДС, а налоговым органам представили фиктивные документы.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Руководство Национального агентства продовольственной безопасности пока комментариев не представило.

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