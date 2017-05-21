В Иерусалиме Трампа поселят в защищенные от взрывов апартаменты — СМИ

По информации телеканала, американский лидер будет проживать в пятизвездочном отеле King David в Иерусалиме. Его менеджер Шелдон Ритц рассказал журналистам, что «президентские номера имеют отдельную систему вентиляции на случай нападения с применением отравляющего газа, кроме того, они устроены так, чтобы выдержать попадание из ручного гранатомета». Стоимость такого номера составляет не менее $5,7 тыс. за ночь, отмечает ТАСС.

По словам Ритца, охрана Трампа также привезет с собой непробиваемое для пуль и небольших ракет стекло, его установят с внешней стороны окон.

По словам Ритца, охрана Трампа также привезет с собой непробиваемое для пуль и небольших ракет стекло, его установят с внешней стороны окон.

Он добавил, что, даже «если весь отель взорвут, номер останется в целостности». В этом случае, по его словам, жильцы «могут получить несколько переломов, но останутся живы».

Перед подъездом к отелю будут дежурить два автобуса с техникой, которая отследит приближение заминированных автомобилей. Над зданием поднимутся воздушные шары с камерами видеонаблюдения, а систему канализации проконтролируют специальные роботы, передает «Интерфакс».

Всю еда и напитки для Трампа и членов его семьи также будет проверяться специалистами.

В общей сложности число сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность американского лидера и его семьи, составит свыше 10 000 человек.