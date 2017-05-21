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12:28 (мск), источник: 112.ua

Порошенко сказал, что поражен вчерашними переговорами с Меркель

Президент охарактеризовал встречу с Меркель как «дружественный, откровенный и содержательный разговор».

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поражен вчерашними переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Вчера поздно ночью я вернулся из Берлина, позитивно и очень по-доброму поражен длительным, многочасовым, дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это чрезвычайно важно, что в лице этого выдающегося европейского лидера, Украина имеет надежного друга и партнера», — сказал он.

Напомним, что 20 мая Порошенко прибыл в Берлин с однодневным визитом. Глава государства провел двухчасовые переговоры с Меркель. Они обсудили сценарий давления на Россию с целью выполнения ею минских соглашений.

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