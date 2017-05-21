Порошенко сказал, что поражен вчерашними переговорами с Меркель

«Вчера поздно ночью я вернулся из Берлина, позитивно и очень по-доброму поражен длительным, многочасовым, дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это чрезвычайно важно, что в лице этого выдающегося европейского лидера, Украина имеет надежного друга и партнера», — сказал он.