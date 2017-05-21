Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Прилепин поблагодарил власти Украины за запрет "ВКонтакте" – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
12:01 (мск), источник: ТАСС

КНДР произвела очередной ракетный запуск

Правительства Японии и Южной Кореи в срочном порядке занимаются сбором и анализом информации о запуске.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР произвела очередной ракетный пуск. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Министерство обороны Южной Кореи в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации. По предварительным данным, КНДР осуществила запуск одной ракеты.

Между тем правительство Японии в связи с новым ракетным запуском КНДР открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и также занимается сбором и анализом поступающей информации.

Комментарии
2
олег липатов
японцы и ю.корейцы-гоните сша от своих рубежей и живите спокойно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Не даёт Ким соскучиться соседям.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
КНДР произвела очередной ракетный запуск
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу ЧМХ
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ узнали о хакерском подразделении в спецслужбах КНДР
В Мексике возбудили дело после инцидента с россиянином
В Афганистане боевики «Талибана» убили 20 полицейских
Гонщик госпитализирован после аварии в квалификации «Инди 500»
Спорт
Финнов Знарку надо побеждать! Почему так важен матч за «бронзу» В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь