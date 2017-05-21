КНДР произвела очередной ракетный запуск
Правительства Японии и Южной Кореи в срочном порядке занимаются сбором и анализом информации о запуске.
Правительства Японии и Южной Кореи в срочном порядке занимаются сбором и анализом информации о запуске.
ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР произвела очередной ракетный пуск. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
Министерство обороны Южной Кореи в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации. По предварительным данным, КНДР осуществила запуск одной ракеты.
Между тем правительство Японии в связи с новым ракетным запуском КНДР открыло кризисный штаб при канцелярии