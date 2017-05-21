Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет «пилить расследование по мадам экс-прокурору».
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет «пилить расследование по мадам экс-прокурору».
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициирует проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, сообщила
«Соответствующий запрос поступит в Генеральную прокуратуру России уже в понедельник», — говорится в поступившем в воскресенье в «Интерфакс» сообщении.
«Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», — сказал глава комитета, который подчеркнул, что «сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, особенно если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства».
В минувшую субботу Шуманов написал в своем фейсбуке: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору».
Такое заявление он сделал в ответ на предложение депутата Госдумы,