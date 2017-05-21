Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International

«Соответствующий запрос поступит в Генеральную прокуратуру России уже в понедельник», — говорится в поступившем в воскресенье в «Интерфакс» сообщении.

«Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», — сказал глава комитета, который подчеркнул, что «сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, особенно если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства».

В минувшую субботу Шуманов написал в своем фейсбуке: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору».