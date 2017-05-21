Турция официально утвердила безвизовые поездки для украинцев

«Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию. Ждем ноты МИД официальной датой начала поездок», — написал глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк на своей странице в Facebook.

По его словам, официальную дату начала поездок с ID-картами могут назвать в течение двух недель.

«В Украине уже оформлено более 550 тыс. новых ID-карт, а ежедневно новые документы оформляют до 6 тыс. украинцев», — добавил он.

Украинцы смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Турции без виз на основании действительных проездных документов (ID-карт), при условии, что срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 17 мая правительство одобрило постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки по ID-картами.

Как известно, 14 марта, во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию стороны подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан, позволит гражданам ездить по ID-картами без загранпаспортов.

Согласно договору, граждане двух стран, пользующихся ID-паспортами, могут въезжать и выезжать, а также следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Отметим, что с 2012 года визовый режим между Украиной и Турцией отменено. Украинцы с момента въезда в Турцию могут оставаться там каждый раз не более чем на 60 дней, при этом в течение 180 дней они могут въезжать в страну и выезжать из нее при условии, что общий срок их пребывания не превысит 90 дней.