СМИ обвинили Пентагон в трате бюджета на сирийскую оппозицию

По данным газеты, с 2015 года на обучение боевиков сирийской оппозиции Пентагон направил 80 миллионов долларов, а на боевые действия в Афганистане — 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, 450 миллионов пошли на реализацию связанной с финансовыми махинациями программы, в рамках которой американские солдаты и их семьи могли получать медицинские препараты.

Как отмечает Washington Post, Министерство обороны зачастую запрашивало один доллар или больше за галлон топлива. Это превышает сумму, которую коммерческие авиакомпании тратят на тот же объем горючего. При этом военное ведомство США является крупнейшим в мире потребителе топлива. Ежегодно Пентагон закупает около 4,2 миллиарда галлонов переработанной нефти.

В Министерстве обороны признали, что в период с 2010 по 2016 год ведомством были получены дополнительные 5,6 миллиарда долларов. Однако излишек средств, по словам чиновников, стал результатом непредвиденного падения цен на нефть.

27 февраля сообщалось о планах администрации Белого Дома увеличить расходы на оборону на 54 миллиарда долларов. Представитель бюджетного управления Белого дома Джон Чвартацки (John Czwartacki) заявил, что речь идет лишь о черновике финансового плана и пока нельзя давать комментарии по конкретным статьям расходов.