Медведев распорядился построить в Сочи центр гимнастики и игровых видов спорта

Такое поручение премьер дал по результатам совещания в Химках об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных.

Этим же документом Минспорту поручено реконструировать тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», санно-бобслейный комплекс федерального многофункционального спортивно-тренировочного центра «Парамоново», объекты спортивной базы в г. Кисловодске Южного федерального центра спортивной подготовки, построить объекты Государственного училища (техникума) олимпийского резерва г. Бронницы и многофункциональный спорзал на территории филиала «Руза» учебно-тренировочного центра «Новогорск».

По информации источников «Макс-Портала», строительство центра, о котором, предположительно, идет речь, уже началось в Олимпийском парке, и принадлежит он Алине Кабаевой. Площадь выделенного под стройку участка — 65,8 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость — более 402 млн рублей. 17 мая на строительной площадке появилась тяжелая техника, подрядчик приступил к земляным работам.