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14:54 (мск), источник: ЮГА.ру

Медведев распорядился построить в Сочи центр гимнастики и игровых видов спорта

Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился построить в Сочи спортивно-восстановительный центр по спортивной гимнастике и игровым видам спорта.

Такое поручение премьер дал по результатам совещания в Химках об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных.

Этим же документом Минспорту поручено реконструировать тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», санно-бобслейный комплекс федерального многофункционального спортивно-тренировочного центра «Парамоново», объекты спортивной базы в г. Кисловодске Южного федерального центра спортивной подготовки, построить объекты Государственного училища (техникума) олимпийского резерва г. Бронницы и многофункциональный спорзал на территории филиала «Руза» учебно-тренировочного центра «Новогорск».

По информации источников «Макс-Портала», строительство центра, о котором, предположительно, идет речь, уже началось в Олимпийском парке, и принадлежит он Алине Кабаевой. Площадь выделенного под стройку участка — 65,8 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость — более 402 млн рублей. 17 мая на строительной площадке появилась тяжелая техника, подрядчик приступил к земляным работам.

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