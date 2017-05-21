Медведев распорядился построить в Сочи центр гимнастики и игровых видов спорта
Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился построить в Сочи
Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился построить в Сочи
Такое поручение премьер дал по результатам совещания в Химках об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных.
Этим же документом Минспорту поручено реконструировать тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский»,
По информации источников «Макс-Портала», строительство центра, о котором, предположительно, идет речь, уже началось в Олимпийском парке, и принадлежит он Алине Кабаевой. Площадь выделенного под стройку участка — 65,8 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость — более 402 млн рублей. 17 мая на строительной площадке появилась тяжелая техника, подрядчик приступил к земляным работам.