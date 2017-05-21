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15:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Глава Еврейского комитета требует завести дело на Вятровича

По словам главы Украинского еврейского комитета, заявление Вятровича о том, что «символика дивизии СС “Галичина” не является символикой нацистского режима и разрешена в Украине — это циничное и наглое искажение Закона Украины».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием привлечь директора Института национальной памяти Владимира Вятровича к уголовной ответственности.

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Долинский опубликовал обращение на своей странице в Facebook.

«Господин Генеральный прокурор Украины. Заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что символика дивизии СС “Галичина” не является символикой нацистского режима и разрешена в Украине — это циничное и наглое искажение Закона Украины», — написал Долинский.

Также он приводит текст присяги бойца этой дивизии: «Я присягаю перед Богом этой святой клятвой, что в борьбе против большевизма буду безоговорочно слушаться главнокомандующего немецкими вооруженными силами Адольфа Гитлера и как отважный солдат буду всегда готов отдать свою жизнь за эту клятву.».

«Заметьте, солдат дивизии присягал не Украине, не украинскому народу, а лично Адольфу Гитлеру и клялся отдать за это жизнь. Адольф Гитлер был вождем НСДАП и фюрером Германии. Во время церемонии присяги военнослужащие присягали государственному флагу Германии. Нацистский флаг со свастикой являлся официальным флагом дивизии. Нацистский режим повинен в смерти миллионов украинцев. Дивизия СС “Галичина” являлась составной частью нацистского режима и порядка», — подчеркнул Долинский в своем обращении, напомнив, что по закону Украины запрещена символика нацистского режима.

«Более того, закон Украины говорит, что “нацистский режим признается в Украине преступным и опираясь на установленные Нюрнбергским международным военным трибуналом факты осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина”. Трибунал признал всю организацию СС — преступной организацией. Основываясь на вышеперечисленном требую привлечь к уголовной ответственности Владимира Вятровича за нарушение Закона Украины об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и статьи УК Украины о служебном подлоге», — написал Долинский.

Напомним, ранее Вятрович заявил, что символ дивизии Ваффен СС Галичина не запрещен не только в Украине, а и в других странах.

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