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15:52 (мск), источник: Publika.md

На акцию протеста против прямых выборов депутатов пришли всего 600 человек

Провал за провалом. Бельчане наказали сбежавшего от уголовного преследования главу политформирования «Наша партия» Ренато Усатого на его же поле.

Источник: Publika.md

Провал за провалом. Бельчане наказали сбежавшего от уголовного преследования главу политформирования «Наша партия» Ренато Усатого на его же поле. На акцию протеста против предоставления гражданам права избирать депутатов напрямую пришли всего 600 человек.

Такие цифры представила местная полиция. Манифестацию проигнорировали даже под угрозой увольнения. Накануне на акцию в Комрате вышли 250 человек, хотя Усатый требовал от подчинённых организовать массовые протесты.

Разочарованием для организаторов стала и акция в Кишиневе. 14 мая на протест вышли менее 800 человек.

Оппозиция пытается вывести на манифестации жителей других населённых пунктов, но пока безуспешно.

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