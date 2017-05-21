Турция официально отменила визы для Украины
Турция официально ввела безвизовый режим с Украиной для держателей
Турция официально ввела безвизовый режим с Украиной для держателей
Согласно новым правилам, граждане Украины и Турции, которые пользуются
Как отмечает на своей странице в Facebook председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, Турция признает
Соколюк рассказал, что пока украинское Министерство иностранных дел не получило дипломатическую ноту от турецкой стороны с датой начала поездок. Он добавил, что она будет прислана в течение одной или двух недель.
Украина и Турция подписали соглашения между украинским кабмином и турецким правительством о введении безвизового режима между странами во время официального визита премьера Владимира Гройсмана в Турцию, сообщалось 14 марта на правительственном портале.
В среду, 17 мая представители Украины и Европейского союза подписали документ о введении безвизового режима для украинских граждан, которые будут въезжать в Европу. Отмена виз вступит в силу через 20 дней после публикации документа в Официальном журнале ЕС, а именно в начале июня.
Первыми двумя являются Молдавия и Грузия. Безвизовый режим для Молдавии действует с апреля 2014 года, а для Грузии — с марта 2017 года.