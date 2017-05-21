Порошенко посетил международный фестиваль «Книжный Арсенал»

Президент Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко посетили VII Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который в эти дни проходит в Киеве и собрал тысячи любителей книги.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко пообщался со многими издателями и авторами книг. В частности, с известным диссидентом и народным депутатом многих созывов, борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко, авторами книги-хроники о современной украинской войне за независимость «Саур-Могила. Военные дневники».

Президент приобрел книги, посвященные истории искусства, в частности «Казимир Малевич. Київський період 1928−1930 рр.», «Каталог Чисте мистецтво» («Казимир Малевич. Киевский период 1928—1930 гг.», «Каталог Чистое искусство»), Decommunization Ukrainian Soviet Mosaics и многие другие.