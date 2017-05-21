Тиллерсон: США встревожены новыми запусками ракет в КНДР
В настоящее время военные ряда стран в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.
В настоящее время военные ряда стран в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.
Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.
Продолжающиеся испытания вызывают разочарование, тревогу, и мы просим, чтобы их прекратили
КНДР произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. В настоящее время военные ряда стран в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.
А когда это станет уже невозможно, все могут понять, что режим на грани коллапса.