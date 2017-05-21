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17:37 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон: США встревожены новыми запусками ракет в КНДР

В настоящее время военные ряда стран в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ракетные запуски, которые продолжает осуществлять Пхеньян, вызывают у Вашингтона обеспокоенность.

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КНДР произвела очередной ракетный запуск

Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.

Продолжающиеся испытания вызывают разочарование, тревогу, и мы просим, чтобы их прекратили
Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США

КНДР произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. В настоящее время военные ряда стран в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.

Комментарии
1
Александр Романов
молодец, ын! Они уже не требуют, а просят, чтобы прекратили. Но учти, нужно постоянно повышать градус напряженности.
А когда это станет уже невозможно, все могут понять, что режим на грани коллапса.
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