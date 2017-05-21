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19:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Петр Первый поможет Владимиру Путину познакомиться с Эмманюэлем Макроном

Президент России летит во Францию с неожиданным визитом.

Источник: AP 2017

Как стало известно «Ъ» из информированных источников в Париже и Москве, 29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина.

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Это даст ему возможность лично познакомиться с Эмманюэлем Макроном — новым лидером страны, считающейся одним из основных партнеров России в ЕС.

По данным источников «Ъ», поводом для визита станет открытие в Версале, резиденции французских королей, выставки, посвященной Петру Первому.

Впрочем, как сказал «Ъ» высокопоставленный источник в Кремле, «повестка визита будет насыщенной» и едва ли ограничится торжественной церемонией в Версале.

По словам собеседника «Ъ» в Париже, «трудно себе представить, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом».

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Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.

Примерно в то же время, когда Владимир Путин будет находиться во Франции, поблизости, в Брюсселе, окажется президент США Дональд Трамп, который примет участие в саммите НАТО. Ранее источники «Ъ» в Москве и Вашингтоне сообщали, что официальные лица двух стран обсуждали возможность встречи президентов в ходе европейского турне господина Трампа в конце мая. Называлась даже ориентировочная дата — 28 мая. Однако в итоге официально было объявлено: знакомство лидеров сверхдержав состоится в июле на саммите G20 в Гамбурге (Германия). На вопрос «Ъ», могут ли измениться графики двух президентов с учетом визита господина Путина во Францию, в Госдепартаменте США пока не ответили.

Максим Юсин, Иван Сафронов

Комментарии
4
А Б
ВВП должен быть рад тому, что у него появился повод для незапланированной поездки во Францию. Он не может не понимать, что тот факт, что президентом Франции стал Макрон, а не Ле Пен, на что в тайне надеялся ВВП, в корне меняет всю ситуацию. Исходя из неё, ВВП придётся приспосабливаться к тому, что Европа останется единой, а Франция продолжит проводить самостоятельную политику по отношению к РФ, без всяких скидок и преференций.
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Андрей Гончаров
У "Коммерсанта", как всегда, одни предположения.
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Юрий Никифоров
Вряд ли Петр 1 поможет Путину.Слишком разные интеллектуальные величины.
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