Петр Первый поможет Владимиру Путину познакомиться с Эмманюэлем Макроном

Источник: AP 2017

Как стало известно «Ъ» из информированных источников в Париже и Москве, 29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина.

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Это даст ему возможность лично познакомиться с Эмманюэлем Макроном — новым лидером страны, считающейся одним из основных партнеров России в ЕС.

По данным источников «Ъ», поводом для визита станет открытие в Версале, резиденции французских королей, выставки, посвященной Петру Первому.

Впрочем, как сказал «Ъ» высокопоставленный источник в Кремле, «повестка визита будет насыщенной» и едва ли ограничится торжественной церемонией в Версале. По словам собеседника «Ъ» в Париже, «трудно себе представить, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом».

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