Петр Первый поможет Владимиру Путину познакомиться с Эмманюэлем Макроном
Президент России летит во Францию с неожиданным визитом.
Президент России летит во Францию с неожиданным визитом.
Как стало известно «Ъ» из информированных источников в Париже и Москве, 29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина.
Это даст ему возможность лично познакомиться с Эмманюэлем Макроном — новым лидером страны, считающейся одним из основных партнеров России в ЕС.
Впрочем, как сказал «Ъ» высокопоставленный источник в Кремле, «повестка визита будет насыщенной» и едва ли ограничится торжественной церемонией в Версале.
По словам собеседника «Ъ» в Париже, «трудно себе представить, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом».
Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.
Примерно в то же время, когда Владимир Путин будет находиться во Франции, поблизости, в Брюсселе, окажется президент США Дональд Трамп, который примет участие в саммите НАТО. Ранее источники «Ъ» в Москве и Вашингтоне сообщали, что официальные лица двух стран обсуждали возможность встречи президентов в ходе европейского турне господина Трампа в конце мая. Называлась даже ориентировочная дата — 28 мая. Однако в итоге официально было объявлено: знакомство лидеров сверхдержав состоится в июле на саммите G20 в Гамбурге (Германия). На вопрос «Ъ», могут ли измениться графики двух президентов с учетом визита господина Путина во Францию, в Госдепартаменте США пока не ответили.
Максим Юсин, Иван Сафронов