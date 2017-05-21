Назарбаев встретился с Трампом

В ходе переговоров, были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты двух стран также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по различным вопросам межгосударственного сотрудничества между Главой государства и Эмиром Государства Кувейт Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом, Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, Королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифом, Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, Президентом Йемена А. Салехом, Президентом Мавритании Мохаммедом ульд Абдель-Азизом, Премьер-Министром Пакистана Н. Шарифом.
Президент Казахстана также обсудил отдельные аспекты взаимодействия с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом аль-Усаймином.