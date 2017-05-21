Назарбаев встретился с Трампом

Нурсултан Назарбаев в рамках участия в Саммите «США — Исламский мир» провел краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций. В частности, Нурсултан Назарбаев побеседовал с Президентом США Дональдом Трампом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.