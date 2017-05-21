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19:32 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев встретился с Трампом

Нурсултан Назарбаев в рамках участия в Саммите «США — Исламский мир» провел краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций. В частности, Нурсултан Назарбаев побеседовал с Президентом США Дональдом Трампом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Источник: Newtimes.kz

В ходе переговоров, были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты двух стран также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня.

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Кроме того, состоялся обмен мнениями по различным вопросам межгосударственного сотрудничества между Главой государства и Эмиром Государства Кувейт Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом, Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, Королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифом, Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, Президентом Йемена А. Салехом, Президентом Мавритании Мохаммедом ульд Абдель-Азизом, Премьер-Министром Пакистана Н. Шарифом.

Президент Казахстана также обсудил отдельные аспекты взаимодействия с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом аль-Усаймином.

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