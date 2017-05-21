Супрун торопит Верховную Раду с принятием медреформы

Для Украины критически важно принять медреформу до конца июня. Отказ народных депутатов от рассмотрения законопроектов по данному вопросу грозит отсрочкой начала реформирования украинской медицины до 2019 года. Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью «5 каналу».

«Мы очень часто сообщаем и депутатам, и гражданам, что очень важно, чтобы законопроекты (касательно медицинской реформы — ред.) были приняты до конца июня, потому что с 1 июля начинается реформа на уровне первичного звена. Нужно изменить бюджетный кодекс, и по-другому оплачивать услуги на первичном звене», — сказала Супрун. Сейчас, по словам Супрун, после того, как Верховная Рада на голосовании 18 мая не включила в повестку дня законопроекты касательно медицинской реформы, предложено создать рабочую группу, в которую войдут народные депутаты со всех фракций, которые составляют коалицию, и которая рассмотрит предложенные законопроекты и внесет свои замечания. «Но законопроекты уже зарегистрированы, и насколько я понимаю регламент Верховной Рады, они выносятся на повестку дня, обсуждаются в комитетах, а какие-либо изменения предоставляются между первым и вторым чтениями», — отметила и.о. министра.

Она акцентировала внимание на том, что реформа системы здравоохранения готовилась в течение последних двух лет — с 2015 года. За это время над предложениями в Концепцию медреформы, которую правительство утвердило в ноябре прошлого года, работали как международные эксперты, так и специалисты Минздрава и профильные народные депутаты. Перед внесением концепции на рассмотрение Кабинета министров, ее приняла коллегия Министерства здравоохранения. Также были проведены парламентские слушания «О реформе здравоохранения в Украине». То есть, по словам руководителя Минздрава, народные депутаты должны были бы знать, что именно предлагается в этих документах, и имели время на внесение своих предложений, замечаний еще на этапе работы над Концепцией.