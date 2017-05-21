Супрун торопит Верховную Раду с принятием медреформы
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что для Украины критически важно принять медицинскую реформу до конца июня.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что для Украины критически важно принять медицинскую реформу до конца июня.
Для Украины критически важно принять медреформу до конца июня. Отказ народных депутатов от рассмотрения законопроектов по данному вопросу грозит отсрочкой начала реформирования украинской медицины до 2019 года. Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью «5 каналу».
«Мы очень часто сообщаем и депутатам, и гражданам, что очень важно, чтобы законопроекты (касательно медицинской реформы — ред.) были приняты до конца июня, потому что с 1 июля начинается реформа на уровне первичного звена. Нужно изменить бюджетный кодекс, и
Она акцентировала внимание на том, что реформа системы здравоохранения готовилась в течение последних двух лет — с 2015 года. За это время над предложениями в Концепцию медреформы, которую правительство утвердило в ноябре прошлого года, работали как международные эксперты, так и специалисты Минздрава и профильные народные депутаты. Перед внесением концепции на рассмотрение Кабинета министров, ее приняла коллегия Министерства здравоохранения. Также были проведены парламентские слушания «О реформе здравоохранения в Украине». То есть, по словам руководителя Минздрава, народные депутаты должны были бы знать, что именно предлагается в этих документах, и имели время на внесение своих предложений, замечаний еще на этапе работы над Концепцией.
По ее словам, если указанные документы не будут одобрены на текущей сессии Верхового Рады, начать реформу системы здравоохранения Украина можно будет не ранее 2019 года. В 2019 году должны состояться очередные выборы в Верховную Раду, во время которых, по традиции, никакие реформы не проводятся.
Как сообщалось, правительство в апреле зарегистрировало в Верховной Раде пакет законопроектов, ключевым среди которых является законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг, которым внедряется оплата за лечение каждого конкретного пациента, так называемый принцип «деньги за пациентом». В частности, документом предлагается ввести государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств полностью или частично за счет бюджетных средств. Гарантии предоставляются, независимо от
Вводится понятие «государственного гарантированного пакета» — то есть четко определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые будут оплачиваться за счет государственного бюджета. Конкретный перечень услуг и лекарственных средств, которые входят в государственный гарантированный пакет, и единый тариф для их оплаты ежегодно утверждается Кабмином. Полной оплате будут подлежать медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (порядка 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи. Частично будут оплачиваться услуги на вторичном и третичном уровнях (при этом компонент медицинской помощи даже на этих уровнях всегда будет оплачиваться государством).
Оплата медицинских услуг и лекарственных средств государством будет осуществляться посредством механизма государственного солидарного медицинского страхования. Страхование будет реализовываться за счет средств государственного бюджета. Законопроект не предполагает никаких дополнительных страховых взносов от работодателей или дополнительной налоговой нагрузки для обеспечения функционирования системы страхования. 18 мая народные депутаты не включили в повестку дня предложенный правительством пакет документов.
Законопроекты доступны для ознакомления: проект Закона № 6327 «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств»; проект Закона № 6328 «О дополнительных государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение»; проект Закона № 6329 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины»; проект Закона № 6347 «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины “О публичных закупках”».