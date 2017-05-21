Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
20:16 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Супрун торопит Верховную Раду с принятием медреформы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что для Украины критически важно принять медицинскую реформу до конца июня.

Источник: Telegraf.com.ua

Для Украины критически важно принять медреформу до конца июня. Отказ народных депутатов от рассмотрения законопроектов по данному вопросу грозит отсрочкой начала реформирования украинской медицины до 2019 года. Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью «5 каналу».

«Мы очень часто сообщаем и депутатам, и гражданам, что очень важно, чтобы законопроекты (касательно медицинской реформы — ред.) были приняты до конца июня, потому что с 1 июля начинается реформа на уровне первичного звена. Нужно изменить бюджетный кодекс, и по-другому оплачивать услуги на первичном звене», — сказала Супрун. Сейчас, по словам Супрун, после того, как Верховная Рада на голосовании 18 мая не включила в повестку дня законопроекты касательно медицинской реформы, предложено создать рабочую группу, в которую войдут народные депутаты со всех фракций, которые составляют коалицию, и которая рассмотрит предложенные законопроекты и внесет свои замечания. «Но законопроекты уже зарегистрированы, и насколько я понимаю регламент Верховной Рады, они выносятся на повестку дня, обсуждаются в комитетах, а какие-либо изменения предоставляются между первым и вторым чтениями», — отметила и.о. министра.

Она акцентировала внимание на том, что реформа системы здравоохранения готовилась в течение последних двух лет — с 2015 года. За это время над предложениями в Концепцию медреформы, которую правительство утвердило в ноябре прошлого года, работали как международные эксперты, так и специалисты Минздрава и профильные народные депутаты. Перед внесением концепции на рассмотрение Кабинета министров, ее приняла коллегия Министерства здравоохранения. Также были проведены парламентские слушания «О реформе здравоохранения в Украине». То есть, по словам руководителя Минздрава, народные депутаты должны были бы знать, что именно предлагается в этих документах, и имели время на внесение своих предложений, замечаний еще на этапе работы над Концепцией.

Читайте также
Гройсман: При проведении медреформы продолжительность жизни украинцев увеличится до 78−80 лет

По ее словам, если указанные документы не будут одобрены на текущей сессии Верхового Рады, начать реформу системы здравоохранения Украина можно будет не ранее 2019 года. В 2019 году должны состояться очередные выборы в Верховную Раду, во время которых, по традиции, никакие реформы не проводятся.

Как сообщалось, правительство в апреле зарегистрировало в Верховной Раде пакет законопроектов, ключевым среди которых является законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг, которым внедряется оплата за лечение каждого конкретного пациента, так называемый принцип «деньги за пациентом». В частности, документом предлагается ввести государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств полностью или частично за счет бюджетных средств. Гарантии предоставляются, независимо от каких-либо дополнительных критериев: всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, лицам, которые в установленном порядке признаны беженцами либо таковыми, которые нуждаются в дополнительной защите.

Вводится понятие «государственного гарантированного пакета» — то есть четко определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые будут оплачиваться за счет государственного бюджета. Конкретный перечень услуг и лекарственных средств, которые входят в государственный гарантированный пакет, и единый тариф для их оплаты ежегодно утверждается Кабмином. Полной оплате будут подлежать медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (порядка 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи. Частично будут оплачиваться услуги на вторичном и третичном уровнях (при этом компонент медицинской помощи даже на этих уровнях всегда будет оплачиваться государством).

Оплата медицинских услуг и лекарственных средств государством будет осуществляться посредством механизма государственного солидарного медицинского страхования. Страхование будет реализовываться за счет средств государственного бюджета. Законопроект не предполагает никаких дополнительных страховых взносов от работодателей или дополнительной налоговой нагрузки для обеспечения функционирования системы страхования. 18 мая народные депутаты не включили в повестку дня предложенный правительством пакет документов.

Законопроекты доступны для ознакомления: проект Закона № 6327 «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств»; проект Закона № 6328 «О дополнительных государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение»; проект Закона № 6329 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины»; проект Закона № 6347 «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины “О публичных закупках”».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
Тиллерсон потребовал, чтобы КНДР прекратила ракетные испытания
Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Турция официально отменила визы для Украины
СМИ: 40 боевиков погибли в результате двойного взрыва в Идлибе
Мощи святителя Николая Чудотворца доставлены в Москву
Спорт
Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов Сборная России по хоккею одержала нервную победу над командой Финляндии — 5:3 — в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь