В Кремле отказались комментировать сообщения о визите Путина во Францию

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что Владимир Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничиться и «будет насыщенной».

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.