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21:17 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле отказались комментировать сообщения о визите Путина во Францию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — В Кремле не комментируют сообщения СМИ об ожидающемся 29 мая визите во Францию президента России Владимира Путина, но обещают своевременно уведомить, если он будет подготовлен.

Источник: Reuters

«Мы своевременно сделаем объявление», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье «Интерфаксу».

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Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что Владимир Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничиться и «будет насыщенной».

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.

Комментарии
1
Василий Фесин
А,что ???Нечего сказать??? У настоящего мужчины ,всегда есть ,что сказать...
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