Нардеп подтвердил обсуждение в Раде визового режима с Россией

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В Верховной Раде сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

По его словам, сейчас в парламенте также проводится разъяснительная работа относительно данного вопроса.