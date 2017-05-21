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21:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нардеп подтвердил обсуждение в Раде визового режима с Россией

Как заявил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В Верховной Раде сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

По его словам, сейчас в парламенте также проводится разъяснительная работа относительно данного вопроса.

«На мой взгляд, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ… Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа, и мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим с РФ», — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники во фракциях «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» сообщали, что на будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией.

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