Председатель Госвоенпрома — о приоритетах страны на рынке вооружений

По словам Гурулева, программой оборонного сектора экономики до 2020 года были определены пять ключевых направлений.

«Первое — это средства огневого поражения: «Полонез», зенитно-ракетные комплексы. Второе — средства подвижности, в этом году на параде будет представлено две новейшие разработки — «Кайман» и В1 завода МЗКТ. Третье — это геоинформационные системы управления. Четвёртое — система противодействия высокоточному орудию. Даже ««Гроза-С» — это противодействие беспилотным летательным аппаратам. Все средства радиоэлектронного подавления и наземных, и воздушных аппаратов. Пятое направление — это средства защиты и личного состава, и техники», — рассказал Сергей Гурулев в эфире телеканала ОНТ.

Реактивная система залпового огня «Полонез» белорусского производства.

Также Гурулев добавил, что главным достижением Госвоенпрома он считает создание полного цикла завершенных систем, куда входит разработка, производство, реализация, а также эксплуатация и сервисное обслуживание.

По словам Гурулева, Беларусь в вопросе экспорта активнее всего сотрудничает с Российской Федерацией. А взаимодействие по производству и разработке оружия хорошо налажено с Китаем.

«Они допускают нас к своим технологиям, мы допускаем их к своим. Честно скажу — Китай просто так ничего не делает. Мы нужны Китаю, Китай нужен нам по отдельным вопросам», — отметил Гурулев в интервью ОНТ.

В эти выходные в Минске прошла Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, где были продемонстрированы последние достижения страны в этой сфере.