Председатель Госвоенпрома — о приоритетах страны на рынке вооружений
Главным достижением Госвоенпрома Сергей Гурулев считает создание полного цикла завершенных систем.
Главным достижением Госвоенпрома Сергей Гурулев считает создание полного цикла завершенных систем.
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Председатель Государственного
По словам Гурулева, программой оборонного сектора экономики до 2020 года были определены пять ключевых направлений.
«Первое — это средства огневого поражения: «Полонез»,
Реактивная система залпового огня «Полонез» белорусского производства.
Также Гурулев добавил, что главным достижением Госвоенпрома он считает создание полного цикла завершенных систем, куда входит разработка, производство, реализация, а также эксплуатация и сервисное обслуживание.
По словам Гурулева, Беларусь в вопросе экспорта активнее всего сотрудничает с Российской Федерацией. А взаимодействие по производству и разработке оружия хорошо налажено с Китаем.
«Они допускают нас к своим технологиям, мы допускаем их к своим. Честно скажу — Китай просто так ничего не делает. Мы нужны Китаю, Китай нужен нам по отдельным вопросам», — отметил Гурулев в интервью ОНТ.
В эти выходные в Минске прошла Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, где были продемонстрированы последние достижения страны в этой сфере.