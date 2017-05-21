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21 мая, источник: Kazinform

Асет Исекешев: Дорожные разметки в Астане будут наносить ночью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны Асет Исекешев объяснил горожанам, почему дорожные разметки наносятся днем, а не в ночное время суток. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Источник: Kazinform

«Очень часто жители пишут, почему дорожную разметку нельзя наносить ночью, чтобы не создавать проблемы дневному траффику. Ответ: Согласно ГОСТ СТ РК 1124−2010 разметка дорожная наносится на сухую поверхность при температуре не ниже +10 градусов Цельсия. В связи с тем, что ранее температура воздуха в ночное время в городе Астана была ниже нормы (+10С) работы по нанесению дорожной разметки производились в дневное время суток», — разъяснил аким Астаны.

Асет Исекешев также проинформировал астанчан о том, что теперь разметки будут наноситься ночью.

«На сегодняшний день температура воздуха в ночное время превышает +10 градусов Цельсия работы по нанесению дорожной разметки будут производиться в ночное время суток», — пообещал аким столицы.

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